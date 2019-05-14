Лавров рассказал о переговорах с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео стороны обсудили ситуацию в Венесуэле, Сирии, Украине, Афганистане.

Министр также добавил, что политики поговорили на тему КНДР и иранской ядерной программы, передает РИА «Новости».

Лавров охарактеризовал переговоры как откровенные и полезные. Глава МИД отметил, что напряженность отношений между Россией и США негативно влияет на ситуацию в мире.

По итогам встречи глава российского МИД передал госсекретарю США записку, пишет «Интерфакс».

«Мы обсудили шаги, которые способны дать импульс позитивному развитию российско-американских отношений, мы передали памятную записку государственному секретарю, надеемся, что наши идеи будут в Вашингтоне рассмотрены», – сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, политики договорились возобновить работу каналов общения Москвы и Вашингтона.

«В последнее время эти каналы были заморожены, в том числе, в немалой степени из-за волны безосновательных обвинений в наш адрес в попытках повлиять на исход американских выборов, и даже в наличии некоего сговора с нами высокопоставленных должностных лиц нынешней администрации США», – сказал глава российского МИД, подчеркнув, что это является «полнейшей фикцией».

Кроме того, Лавров поддержал идею создания неправительственной экспертной группы России и США и делового совета обеих стран.

Министр подчеркнул, что в ходе разговора с Помпео они откровенно обсудили Венесуэлу и напомнил, что Россия выступает за решение кризиса путем внутривенесуэльского диалога.

Переговоры Лаврова и Помпео проходили в Сочи во вторник, они длились почти три часа.

Вечером главы внешнеполитических ведомств должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным и доложить о результатах переговоров.