Переговоры Лаврова и Помпео в Сочи завершены

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи длились почти три часа.

Переговоры стартовали около 15.00 мск, после них главы внешнеполитических ведомств дадут пресс-конференцию, передает РИА «Новости».

После этого Лавров и Помпео отправятся в резиденцию президента России в Бочаров Ручей, где встретятся с российским лидером Владимиром Путиным и расскажут ему о результатах переговоров.

В ходе протокольной части оба политика отметили, что у России и США есть расхождения во многих вопросах, но обе стороны заинтересованы в нормализации отношении и нахождения точек соприкосновения.

Напомним, планировалось, что стороны в ходе переговоров обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и вопросы разоружения, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии, на Украине и Корейском полуострове.

Вечером Помпео и Лавров должны встретиться с президентом Владимиром Путиным и доложить о результатах переговоров.