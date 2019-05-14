Начались переговоры Лаврова и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео начали вторые с начала месяца переговоры, которые проходят в Сочи.

Стороны переговоров должны обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность и вопросы разоружения, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии, на Украине и Корейском полуострове. Кроме того, предполагается обсуждение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, передает РИА «Новости».

Не исключено, что главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность встреч лидеров России и США в июне в Осаке.

Перед началом закрытой части переговоров Лавров заявил, что надеется на выработку конкретных предложений по нормализации отношений России и США.

Помпео, в свою очередь, заявил, что прибыл в Россию, потому что Трамп «привержен цели улучшить отношения с Москвой». По словам госсекретаря США, страны могут найти точки соприкосновения по вопросам контроля над вооружениями, нераспространения ядерного орудия и региональных конфликтов.

Вечером Помпео и Лавров должны встретиться с президентом Владимиром Путиным и доложить о результатах переговоров.