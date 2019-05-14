Начались переговоры Лаврова и Помпео

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14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
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Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
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Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
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К какой войне с Ираном готовятся США

Если США перебросят 120 тысяч военных к границам Ирана, то на Ближнем Востоке вспыхнет полномасштабная война Фото: Jason Reed/Reuters
Пентагон подготовил план переброски на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих в случае ускорения Ираном разработки ядерного оружия. Примерно такая же численность войск была переброшена в 2003 году для начала войны с Ираком. Растут риски начала полномасштабной войны в регионе. Хватит ли американцам этих сил для успешного удара и каким он будет? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Фальшивые диспетчеры и разбитые окна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, преисполненные презрения и ненависти к «этой стране» и населяющему ее «быдлу», производят жалкое и одновременно жуткое впечатление. Они разрушают то, что называется общественным доверием. Подробности...
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Компромисс с громким меньшинством

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Начались переговоры Лаврова и Помпео

            14 мая 2019, 15:10

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео начали вторые с начала месяца переговоры, которые проходят в Сочи.

            Стороны переговоров должны обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность и вопросы разоружения, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии, на Украине и Корейском полуострове. Кроме того, предполагается обсуждение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, передает РИА «Новости».

            Не исключено, что главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность встреч лидеров России и США в июне в Осаке.

            Перед началом закрытой части переговоров Лавров заявил, что надеется на выработку конкретных предложений по нормализации отношений России и США.

            Помпео, в свою очередь, заявил, что прибыл в Россию, потому что Трамп «привержен цели улучшить отношения с Москвой». По словам госсекретаря США, страны могут найти точки соприкосновения по вопросам контроля над вооружениями, нераспространения ядерного орудия и региональных конфликтов.

            Вечером Помпео и Лавров должны встретиться с президентом Владимиром Путиным и доложить о результатах переговоров.


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