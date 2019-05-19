Иран отказался вступать в переговоры с США под давлением

Тегеран не вступит с Вашингтоном в переговоры, которые будут навязываться ему силой, заявил президент Ирана Хасан Роухани на прошедшей в столице республики встрече с представителями интеллигенции.

По словам Роухани, власти Ирана не сядут за стол переговоров «в условиях разнузданного давления и угроз», передает ТАСС.

«Да, иранцы являются приверженцами логики диалога, но когда враждебная сторона говорит, что заставит нас вступить в переговоры, мы не капитулируем перед этим высокомерием, даже если весь мир будет против нас», – цитирует Роухани ливанский телеканал Al Mayadin.

По словам Роухани, у Соединенных Штатов совсем немного союзников в мире. «Это в лучшем случае три или четыре государства вместе с Израилем», – отметил президент Ирана.

Накануне стало известно, что страны Персидского залива дали согласие на размещение войск США на своей территории. В пятницу в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Ранее туда же направилась авианосной ударная группа ВМС США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.