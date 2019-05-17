Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Ракетные эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США «Макфол» и «Гонсалес» преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщил Военно-морской институт США со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, два эсминца ВМС США в четверг днем прошли через Ормузский пролив, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива, передает ТАСС.

Напомним, Тегеран неоднократно угрожал перекрыть акваторию Персидского залива в случае продолжения попыток США ограничить экспорт иранской нефти. Вопреки этому, в конце апреля США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти.

В начале мая США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу ВМС. В понедельник в районе Персидского залива начались полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях блокировки Ираном Ормузского пролива и угрозе начала большой войны. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три сценария войны США против Ирана.