Взгляд
26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
Разделы

Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
Перейти а раздел…

Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
Перейти а раздел…

Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
Перейти а раздел…

К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

    За что туристы так хвалят Крым

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 13 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы
          Иран оценил заявления Израиля по гибели российского Ил-20Стала известна позиция украинских монастырей по вопросу автокефалииЖителей Ингушетии предостерегли от несанкционированых митинговВ Сети посмеялись над конфузом Порошенко в ООН
          Названа причина отказа Абрамовичу в виде на жительство в ШвейцарииОпубликованы фото первых ударов Второй мировойНазвана доля довольных отдыхом в Крыму россиянПетербург и Берлин свяжет прямая железная дорога
          Россияне стали реже бронировать туры в ИзраильВ московском банке подорвали банкоматВ России оценили украинское искусственное салоПодозреваемого в насилии над девочкой нашли мертвым в автомобиле полиции

          после гибели Ил-20


          Израильские СМИ сообщили об отказе России принять Нетаньяху и Либермана

          «Бухло детям»


          Доренко поспорил с Голиковой о повышении возраста продажи алкоголя

          «самолет XXI века»


          США нанесли удар по созданию новейшего российского авиалайнера

          Видео

          В сезоне-2018 Крым может установить рекорд по количеству принятых туристов – 6 млн человек. Больше посещали полуостров только во времена СССР. Но главное – туристам все больше нравится отдыхать в Крыму.

          «вы фейк!»


          Порошенко в ООН сбежал от российских журналистов в переговорную Лаврова

          раскол православия


          Госдеп США заявил об автокефалии украинской церкви

          ближний восток


          Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

          Скандальная вечеринка


          Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

          Ничего, кроме бизнеса


          Китай купил государство в Африке

          «оковы глобализма»


          Дмитрий Дробницкий: Мы будем оплакивать ООН, которую разрушил Трамп

          «тяжелый труд санитара»


          Игорь Мальцев: Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

          «выстрел в собственную ногу»


          Сергей Худиев: Самоненависть – общая болячка России и Украины

          на ваш взгляд


          В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?

          К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

          Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часы   26 сентября 2018, 14:56
          Фото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти?

          Вашингтон жестко отреагировал на угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, этот пролив не «принадлежит всецело» Ирану. По его мнению, Иран выдвигает «морские притязания в нарушение международного права».

          В связи с этим он увидел в иранских кораблях непосредственную угрозу судам на международных водных путях. Помпео заверил, что Соединенные Штаты не позволят «иранскому режиму» блокировать Ормузский пролив. Эти заявления прозвучали на международной конференции по Ирану, приуроченной к Генассамблее ООН.

          Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и остается основным морским путем экспорта нефти и газа из этого региона в различные страны мира и США в том числе. Сейчас через него, по оценке КСИР, проходит 20% мировой нефти. По другим оценкам, этот показатель колеблется в районе 30–35%.

          Перекрыть Ормузский пролив с целью заблокировать нефтяные поставки из Персидского залива Иран грозится многие годы. Так, еще во время восьмилетней войны с Ираком в 1980–1988 годах Иран неоднократно обещал перекрыть пролив, однако, даже несмотря на боевые действия, так и не решился это сделать.

          В последнее время подобные заявления звучат всякий раз после того, как на Западе начинают говорить о нефтяном эмбарго в отношении Тегерана и прочих санкциях, сдерживающих экономическое развитие исламской республики. В понедельник президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC не исключил, что Тегеран может перекрыть пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. В июле о такой возможности говорил замглавы ставки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Саралла» Исмаил Коусари в ответ на угрозы сдерживать «экспорт иранской нефти».

          США уверены, что угрозы Ирана идут вразрез с международными законами, поскольку пролив находится под международной юрисдикцией и любое государство вправе направлять через него свои гражданские и военные корабли. Более того, Ирану принадлежит лишь северная часть пролива, а южная – Объединенным Арабским Эмиратам. В то же время иранский парламент так и не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, хотя и является ее подписантом. И, по мнению некоторых экспертов, это означает отсутствие юридических препятствий на пути Тегерана. 

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, хотя ранее Иран и не решался претворить свои угрозы перекрыть Ормузский пролив в жизнь, они все же не так уж и голословны. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывал, что «если перекрывают экспорт всей иранской нефти, то Ирану терять будет уже нечего». «Потому что вся экономика и политика страны и так рушится. Под угрозой разрушения государства Иран действительно может перекрыть Ормузский пролив. Это приведет к колоссальному дефициту на мировом рынке нефти», – говорил Юшков.

          Политолог, востоковед Карине Геворгян уверена, что Иран не хочет перекрывать пролив, ему это совершенно ни к чему, но это реакция на то, что «опасного и активного зверя пытаются загонять в угол». Геворгян подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД, что любые попытки «задушить Иран» могут привести к тому, что Тегеран за очень короткое время заминирует пролив. «Это будет означать, что половина торговли мировой нефтью накроется медным тазом. Угроза достаточно ясная. В Иране считают, что «если вы хотите задушить нас на смерть, то и вам не дадим повеселиться». Вот так, буквально по-пацански, идет разговор», – рассказала собеседница. При этом в случае, если дойдет до перекрытия канала, Иран, тем не менее, по-прежнему сможет прокачивать свою нефть Китаю и Индии, добавила эксперт.

          «Через этот пролив идет 30 процентов всей нефти, которая попадает на мировой рынок. Если он будет перекрыт, то цены взлетят до невообразимой высоты», – объяснил газете ВЗГЛЯД экономический аналитик, кандидат исторических наук, иранист Михаил Крутихин.

          «Разразится энергетический кризис хуже первого энергетического кризиса 1973 года. Мир лишится не только иранской нефти. Нефть не сможет выйти из Кувейта, СПГ – из Катара, Саудовская Аравия тоже не сможет экспортировать топливо», – подчеркнул Игорь Юшков.

          Крутихин назвал нелогичным для США в таких условиях подталкивать ИРИ своим давлением к подобным действиям, пагубно влияющим на мировую экономику. «Я бы воздержался от санкций в отношении Ирана и действовал бы другими методами», – отметил он. Эксперт напомнил о прошедших на днях военно-морских учениях с участием 200 иранских кораблей. Перекрыть же пролив можно всего лишь несколькими судами, минированием или ударом по проходящему танкеру.

          Однако следует понимать, что при таких экономических последствиях перекрытия Тегераном Ормузского пролива неизбежно возникнут и политические, и они будут крайне негативными. Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров,

          если гипотетически представить, что Иран все-таки пойдет на такой шаг, то в регионе начнется «большая война». Страны Персидского залива, в том числе и Ирак, взбунтуются против таких действий. В выигрыше окажется лишь Россия, так как цена на нефть может подскочить до 180 долларов за баррель.

          Понятно, что за этим последует военный удар по Тегерану со стороны США, подчеркнул в свою очередь Юшков. «Все суннитские государства, а также Израиль его поддержат», – указал он. По мнению эксперта, такая война будет означать конец Ирана в его современном виде.

          Багдасаров и вовсе считает, что американцы заблокируют любые попытки Ирана перекрыть пролив. На фоне всего этого он уверен, что все подобные заявления Тегерана на сей счет можно считать блефом. «Войны не будет. Иранцы не пойдут на это. У США достаточно сил в Персидском заливе, чтобы пресечь это. ВМС США и ВМС Ирана – это несопоставимые вещи», – резюмировал эксперт. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............