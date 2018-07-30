К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти?

Вашингтон жестко отреагировал на угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, этот пролив не «принадлежит всецело» Ирану. По его мнению, Иран выдвигает «морские притязания в нарушение международного права».

В связи с этим он увидел в иранских кораблях непосредственную угрозу судам на международных водных путях. Помпео заверил, что Соединенные Штаты не позволят «иранскому режиму» блокировать Ормузский пролив. Эти заявления прозвучали на международной конференции по Ирану, приуроченной к Генассамблее ООН.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и остается основным морским путем экспорта нефти и газа из этого региона в различные страны мира и США в том числе. Сейчас через него, по оценке КСИР, проходит 20% мировой нефти. По другим оценкам, этот показатель колеблется в районе 30–35%.

Перекрыть Ормузский пролив с целью заблокировать нефтяные поставки из Персидского залива Иран грозится многие годы. Так, еще во время восьмилетней войны с Ираком в 1980–1988 годах Иран неоднократно обещал перекрыть пролив, однако, даже несмотря на боевые действия, так и не решился это сделать.

В последнее время подобные заявления звучат всякий раз после того, как на Западе начинают говорить о нефтяном эмбарго в отношении Тегерана и прочих санкциях, сдерживающих экономическое развитие исламской республики. В понедельник президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC не исключил, что Тегеран может перекрыть пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. В июле о такой возможности говорил замглавы ставки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Саралла» Исмаил Коусари в ответ на угрозы сдерживать «экспорт иранской нефти».

США уверены, что угрозы Ирана идут вразрез с международными законами, поскольку пролив находится под международной юрисдикцией и любое государство вправе направлять через него свои гражданские и военные корабли. Более того, Ирану принадлежит лишь северная часть пролива, а южная – Объединенным Арабским Эмиратам. В то же время иранский парламент так и не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, хотя и является ее подписантом. И, по мнению некоторых экспертов, это означает отсутствие юридических препятствий на пути Тегерана.

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Как отмечала газета ВЗГЛЯД, хотя ранее Иран и не решался претворить свои угрозы перекрыть Ормузский пролив в жизнь, они все же не так уж и голословны. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывал, что «если перекрывают экспорт всей иранской нефти, то Ирану терять будет уже нечего». «Потому что вся экономика и политика страны и так рушится. Под угрозой разрушения государства Иран действительно может перекрыть Ормузский пролив. Это приведет к колоссальному дефициту на мировом рынке нефти», – говорил Юшков.

Политолог, востоковед Карине Геворгян уверена, что Иран не хочет перекрывать пролив, ему это совершенно ни к чему, но это реакция на то, что «опасного и активного зверя пытаются загонять в угол». Геворгян подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД, что любые попытки «задушить Иран» могут привести к тому, что Тегеран за очень короткое время заминирует пролив. «Это будет означать, что половина торговли мировой нефтью накроется медным тазом. Угроза достаточно ясная. В Иране считают, что «если вы хотите задушить нас на смерть, то и вам не дадим повеселиться». Вот так, буквально по-пацански, идет разговор», – рассказала собеседница. При этом в случае, если дойдет до перекрытия канала, Иран, тем не менее, по-прежнему сможет прокачивать свою нефть Китаю и Индии, добавила эксперт.

«Через этот пролив идет 30 процентов всей нефти, которая попадает на мировой рынок. Если он будет перекрыт, то цены взлетят до невообразимой высоты», – объяснил газете ВЗГЛЯД экономический аналитик, кандидат исторических наук, иранист Михаил Крутихин.

«Разразится энергетический кризис хуже первого энергетического кризиса 1973 года. Мир лишится не только иранской нефти. Нефть не сможет выйти из Кувейта, СПГ – из Катара, Саудовская Аравия тоже не сможет экспортировать топливо», – подчеркнул Игорь Юшков.

Крутихин назвал нелогичным для США в таких условиях подталкивать ИРИ своим давлением к подобным действиям, пагубно влияющим на мировую экономику. «Я бы воздержался от санкций в отношении Ирана и действовал бы другими методами», – отметил он. Эксперт напомнил о прошедших на днях военно-морских учениях с участием 200 иранских кораблей. Перекрыть же пролив можно всего лишь несколькими судами, минированием или ударом по проходящему танкеру.

Однако следует понимать, что при таких экономических последствиях перекрытия Тегераном Ормузского пролива неизбежно возникнут и политические, и они будут крайне негативными. Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров,

если гипотетически представить, что Иран все-таки пойдет на такой шаг, то в регионе начнется «большая война». Страны Персидского залива, в том числе и Ирак, взбунтуются против таких действий. В выигрыше окажется лишь Россия, так как цена на нефть может подскочить до 180 долларов за баррель.

Понятно, что за этим последует военный удар по Тегерану со стороны США, подчеркнул в свою очередь Юшков. «Все суннитские государства, а также Израиль его поддержат», – указал он. По мнению эксперта, такая война будет означать конец Ирана в его современном виде.

Багдасаров и вовсе считает, что американцы заблокируют любые попытки Ирана перекрыть пролив. На фоне всего этого он уверен, что все подобные заявления Тегерана на сей счет можно считать блефом. «Войны не будет. Иранцы не пойдут на это. У США достаточно сил в Персидском заливе, чтобы пресечь это. ВМС США и ВМС Ирана – это несопоставимые вещи», – резюмировал эксперт.