Стало известно, когда появится оценка убытков от «грязной» нефти

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил о начале работы совместной группы России и Белоруссии по оценке убытков от загрязненной нефти.

«В понедельник уже первые результаты должны быть», – приводит его слова ТАСС.

Группа состоит из восьми человек, в том числе представителей «Белнефтехима» и Министерства энергетики России.

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко оценил ущерб от загрязненной российской нефти в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. После этого Белоруссия приостановила прием нефти из России.

7 мая Самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».