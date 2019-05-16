Путин потребовал от властей «рефлексов собаки Павлова» на сообщения в СМИ

Реакция органов власти на сюжеты в СМИ о нарушениях на их территории должна быть мгновенной, как рефлекс у собаки Павлова, заявил президент России Владимир Путин.

«Выступления в средствах массовой информации, безусловно, должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы. Давайте еще раз подумаем, как конституировать такую работу», – передает слова Путина ТАСС.

Он заявил, что реакция на материалы должна быть аналогична рефлексам собаки Павлова.

«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу – слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь также: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью – реакция должна быть мгновенной», – сказал президент.

Ранее президент также отметил, что многие чиновники не любят критику, но она часто помогает вскрыть допущенные ошибки и оценить эффективность работы.