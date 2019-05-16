Путин на форуме ОНФ потребовал конкретных результатов от нацпроектов

При реализации нацпроектов важно добиться реального изменения жизни людей к лучшему, а не просто освоить выделенные средства, заявил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

«Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в России начали реализацию очень крупных мероприятий по развитию страны по ключевым направлениям жизни – стройка, демография, здравоохранение, жилье.

«Основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах», – заметил Путин, отметив, что «чрезвычайно важно», насколько эти средства эффективно реализуются и осваиваются.

Президент также отметил, что многие чиновники не любят критику, однако часто она помогает вскрыть допущенные ошибки и оценить эффективность работы.

«Критику не любит никто. Может быть, любят очень умные люди, нацеленные на реальный результат. Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие-то вскрыть», – сказал Владимир Путин.

Он уточнил, что иногда власти вынуждены идти на непопулярные меры, за что им приходится выслушивать критические замечания в обществе.

«Вот и в работе правительства очень часто происходит, когда мы говорим: «Нужно принимать непопулярные решения». Они нужны часто стране, региону, муниципалитету. Но понятно, что может что-то не нравиться. Но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим то дело, которому мы служим», – добавил глава государства.

На прошлой неделе Путин отмечал, что людям не интересны обещания, графики и планы, их интересует результат сейчас.