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Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
Эксперт Анпилогов: Поставки британского урана не помогут Украине
Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом в атомной сфере. Это вынудит Украину покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Но альтернатив у нее нет, страна критически зависима от помощи Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее был подписан британо-украинский контракт на поставку обогащенного урана.
«Британско-голландско-немецкая Urenco – один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана. К тому же, она – одна из немногих компаний, разработавших свой проект газовой центрифуги для разделения изотопов», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
По его словам, сильные позиции Urenco на рынке позволяют компании диктовать свои цены на уран. «Этим объясняется довольно высокая стоимость контракта с Киевом. Но у Украины нет иного варианта – ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая», – указал спикер. При этом, добавил он, большинство других производителей урана ориентированы в основном на покрытие внутренних потребностей своих стран. «Даже у США нет избытка обогащающих разделительных мощностей», – отметил собеседник.
«Вероятнее всего, в рамках нынешнего контракта Лондона и Киева обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС», – предположил эксперт. Спикер обратил внимание на то, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, которые работают на обогащенном уране, а не на природном.
«Украина и в будущем будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты. Его стоимость будет расти. Также Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом и начать сотрудничать в рамках рыночных цен», – добавил он. Впрочем, даже нынешний контракт не создаст существенного энергетического приращения на Украине, подчеркнул собеседник.
«Энергосистема страны полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность. Двухлетний контракт с Британией даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов. Не более того», – детализировал спикер. При этом, заметил он, если возникнет необходимость, Россия имеет все возможности лишить Украину и полноценной поддержки атомной энергетики. «В случае разрушения распределительных мощностей сети 750 кВ республика будет вынуждена остановить энергоблоки», – резюмировал Анипилогов.
Ранее канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о подписании двухлетнего контракта с Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.
«Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.
В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года. Также, газета ВЗГЛЯД объясняла планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине.