Российская компания назвала сроки получения Boeing 737 Max

Авиакомпания UTair ожидает получить самолеты Boeing 737 Max 8 в августе или сентябре после подтверждения безопасности полетов этих лайнеров, рассказал гендиректор компании Андрей Мартиросов.

«Как все – надеялись сначала до мая, потом до июня, до июля. Сейчас, наверное, все-таки последние комментарии были о том, что реалистично – это август-сентябрь», – передает РИА «Новости» слова Мартиросова.

«Boeing – один из мировых индустриальных лидеров. Мы уверены, что решения будут найдены в самый короткий срок, и Boeing предоставит исчерпывающие доказательства полной безопасности эксплуатации Max», – сказал гендиректор «ЮТэйр».

Уточняется, что весной 2018 года перевозчик сделал заказ на 30 самолетов Boeing 737 Max 8. Первая поставка должна была состояться в апреле 2019 года.

После авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию этого авиалайнера.

Федеральное авиационное управление США признало, что не проверяло системы Boeing 737 MAX при сертификации судов.