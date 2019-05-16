В России предупредили об угрозе сельскому хозяйству Украины

Новые санкции Украины против России создают угрозу для украинского сельского хозяйства, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Украинский запрет поставок определенных групп товаров, в частности, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, а также транспортных средств «вгоняет сельское хозяйство» страны «в штопор». Такие меры грозят «потерей эффективности и рентабельности отрасли, на которую приходится более 10% ВВП Украины», сказали в РАПУ.

При этом российская сторона может легко переориентироваться на рынки Европы, Латинской Америки и США, а также на внутренний российский рынок. Зато фермеры на Украине лишатся удобрений, «обладающих высокой эффективностью и коротким логистическим плечом», передает ТАСС.

Отмечается, что производители удобрений в России уже год находятся под украинскими санкциями. С мая 2018 года российские поставщики прекратили поставки продукции на Украину.

«Из-за отсутствия конкуренции, цены, которые в прошлом году выросли уже на 40%, будут и дальше стремиться ввысь, и на украинский рынок могут попасть удобрения с высоким содержанием кадмия и других вредных веществ, оборот которых сейчас ограничивает Европа, делая цены на удобрения самыми высокими в мире», – сообщили в РАПУ.

При этом действия Киева противоречат законодательству ЕС.

В РАПУ отметили, что в случае пересмотра украинскими властями своей позиции по данному вопросу российская сторона «всегда готова возобновить поставки удобрений украинским фермерам».

Украинское правительство в среду ввело новые экономические санкции против России, ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.