Польша назвала условие перехода на евро

Варшава не станет делать евро официальной валютой в Польше, пока экономика республики не достигнет уровня Германии, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский во время конвенции партии в Щецине.

По его словам, успехи польской экономики обусловлены наличием собственной валюты – злотого. «Разного рода потрясения, которые всегда случаются от рыночной экономики, нас касаются в относительно небольшой степени», – приводит его слова РИА «Новости».

«Злотый – это такая защита нашей экономики», – добавил глава правящей партии.

По мнению Качиньского, «чтобы отказаться от злотого» польская экономика «должны быть на уровне Германии».

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Польша в ближайшее время вряд ли соберется покинуть Европейский союз. Он назвал ошибочным подходом то, что большинство поляков выступают против общей европейской валюты.

Юнкер также говорил, что Польша с 2004 года получила поддержку в размере 175 млрд евро.