Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.2 комментария
Число погибших при ударе Израиля по офису ГосТВ Ирана выросло до трех человек
В результате удара Израиля по сотрудникам иранской гостелерадиокомпании погибли три человека, сообщили СМИ.
Как пишет Fars, число погибших сотрудников «Голоса Исламской Республики Иран» в результате нападения сионистского режима возросло до трех, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате массированных ракетных ударов из Ирана по Израилю за три дня насчитывается 24 погибших и более 590 раненых, включая десять тяжело пострадавших.
Накануне министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарганди сообщил, что в ходе израильских атак по иранской территории ранения получили минимум 1,8 тыс. человек. Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.