Число погибших при ударе Израиля по офису ГосТВ Ирана выросло до трех человек

Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО

Иран отказался видеть смысл в дальнейших добровольных шагах по ДНЯО

Tекст: Денис Тельманов

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что, по мнению Тегерана, выполнение дополнительных обязательств по ДНЯО более не имеет смысла, передает ТАСС.

Дипломат заявил: «Если права и обязанности участников ДНЯО не соблюдаются в равной степени, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся участниками ДНЯО, свободно совершают агрессию в отношении подписантов договора, то продолжение исполнения добровольных обязательств бессмысленно».

По данным IRNA, Наджафи подчеркнул, что на протяжении последних десятилетий, несмотря на предвзятое отношение ряда государств и действия Израиля вне рамок ДНЯО, Иран строго выполнял свои обязательства и предоставлял МАГАТЭ обширную информацию о мирной ядерной деятельности. Однако, по словам дипломата, эта транспарентность неоднократно использовалась для угроз национальной безопасности Ирана и безопасности иранских ученых.

Ранее иранский депутат Рухолла Изадхах говорил о рассмотрении выхода Ирана из ДНЯО после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Однако, по данным агентства Mehr, вопрос выхода из ДНЯО не находится на повестке дня парламента страны.

Иран подписал ДНЯО в 1968 году, а соглашение о гарантиях с МАГАТЭ – в 1974 году. В 2003 году республика подписала, но не ратифицировала Дополнительный протокол к договору, расширяющий полномочия МАГАТЭ по контролю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку Тегеран всегда утверждал о мирном характере своей ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.