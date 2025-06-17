Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации

Tекст: Ирма Каплан

В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

«Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным бомбардировкам Ирана.

На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.