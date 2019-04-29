Глава Еврокомиссии оценил угрозу выхода Польши из ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Польша в ближайшее время вряд ли соберется покинуть Европейский союз.

Глава Еврокомиссии в интервью газете Rzeczpospolita, отвечая на вопрос возможен ли Polexit (по аналогии с Brexit) после выборов в Европарламент, ответил: «Нет», сообщает ТАСС.

«Но здесь важно не только прошлое. Поляки видят, как развивается их страна, видят, что Польша с 2004 года получила поддержку в размере 175 млрд евро. Они не хотят оказаться оторванными от всего этого», – добавил Юнкер.

Он также прокомментировал тот факт, что большинство поляков выступают против общей европейской валюты. «По всей видимости, они чувствуют себя более защищенными со злотыми, а не с евро. Я это понимаю, но это ошибочный подход», – сказал он.

Напомним, тема Polexit появилась из-за конфликтов страны с Еврокомиссией по вопросам соблюдения властями в процессе реформ ключевых норм верховенства закона. Ранее Еврокомиссия подала иск против Польши.