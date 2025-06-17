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ВС России прорвали укрепленную оборону ВСУ севернее Верхнекаменского в ДНР
Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Верхнекаменского в ДНР
Российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.
Военный эксперт сообщил, что мощный концентрированный удар и натиск российских войск позволили осуществить этот прорыв.
По информации Марочко, прорыв обороны ВСУ дал возможность российским бойцам продвинуться к поселку Серебрянка. Он добавил, что такое развитие событий ухудшило тактическое положение украинских войск у населенного пункта Григоровка.
Эксперт отметил, что украинские подразделения в настоящее время пытаются удержать ключевые позиции в районе Верхнекаменского. По его словам, в этом районе продолжаются ожесточенные боестолкновения.
Ранее Марочко сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.
ВС России продвигаются к Северску с нескольких направлений.