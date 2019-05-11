Гуайдо решил наладить взаимодействие с Южным командованием ВС США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поручил своему представителю в Соединенных Штатах Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования ВС США (САУТКОМ) адмиралом Крейгом Фоллером «для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия».

Во время выступления на митинге в Каракасе Гуайдо заявил, что поручил так называемому «послу в Соединенных Штатах» Карлосу Веккьо «немедленно встретиться с главой Южного командования [ВС США] для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия», передает ТАСС.

Оппозиционер также добавил, что у него состоялся «телефонный разговор с главой Колумбии Иваном Дуке».

«Мы обсудили вопросы сотрудничества и совместной борьбы с повстанческими группировками», – заявил Гуайдо, чьи слова приводит частный канал TVV.

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Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. В России отметили, что Гуайдо переоценил свои силы и не оправдал надежды Запада.

После провала госпереворота в Каракасе советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции. В ответ Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США попали в Венесуэле в типичную для себя ловушку.

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