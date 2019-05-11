Пушков рассказал о неоправданных надеждах Запада на Гуайдо

Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуайдо переоценил собственные силы и недооценил законного лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Гуайдо пока не оправдал надежд зарубежных архитекторов «смены режима» в Венесуэле: фронтальный натиск на власть не дал результата», – написал он в Twitter.

«Противостояние переходит в затяжную фазу. Гуайдо уже готов придти к власти на американских штыках», – добавил Пушков.

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Ранее Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики.

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