США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с Киевом по поводу принятого на Украине закона о языке, заявила представитель Белого дома высокого ранга.

В Белом доме призвали Будапешт «не использовать свою роль в НАТО (...) фактически для того, дабы добиться изменения законов о языке» на Украине, передает ТАСС.

«По сути мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу ее закона о языке, не использовать в этих целях [международные] институты. Нас это очень тревожит. Мы пытаемся объяснить, что это просто неуместно», – заявила представитель Белого дома перед визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка.

Будапешт раскритиковал документ, подчеркнув, что документ нарушает права венгерского меньшинства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ противоречащим конституции Украины.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после вступления в должность проверит, соответствует ли закон конституции.

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