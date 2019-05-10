Романова рассказала, что от нее ушел муж Козлов с ее подругой

Журналист и создатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала, что прошлой весной пережила предательство – ее муж ушел к ее подруге и соведущей Марии Макеевой.

«Год назад меня предали. Но тогда я еще не знала, мне было торжественно объявлено чуть позже, что сложился альтернативный альянс: тот самый Козлов и моя подруга и соведущая Маша Макеева», – написала Романова в Facebook.

Она призналась, что после этого несколько месяцев я прожила в аду, пытаясь «сохранить себя». «Больше всего я беспокоилась, смогу ли я дальше верить людям. Смогу ли продолжать помогать сидящим в тюрьме. Смогу ли заводить подруг. Ну что ж. Люди, подруги, друзья, сидельцы, работа спасли меня», – добавила она.

Романова отметила, что сейчас чувствует себя отлично, и эта свобода ей нравится.

Макеева и Романова вели совместные эфиры на телеканале OstWest. Обе они живут в Германии. Романова переехала в Берлин осенью 2017 года. Причиной смены места жительства стало судебное разбирательство с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).