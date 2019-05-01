Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны России опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса «Уран» с корвета «Стойкий» в Балтийском море.

Экипаж корвета успешно поразил двумя крылатыми ракетами дрейфующую надводную мишень, находившуюся в 30 километрах от корабля, передает РИА «Новости».

Корвет «Стойкий» был передан флоту летом 2014 года. Его главное ударное оружие – противокорабельный ракетный комплекс «Уран», предназначенный для поражения быстроходных надводных кораблей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.