Пушков сказал, куда придет Зеленский по пути Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков сказал, к чему приведет избранного украинского президента Владимира Зеленского следование по пути его предшественника.

«Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко – результат будет такой же, как у Порошенко. При этом у Зеленского нет на руках ни одной новой карты. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско», – написал Пушков в своем Twitter.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Отметим, что накануне действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому и попросил у него поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов в Донбассе.

Сам Зеленский после официального объявления результатов выборов заявил, что будет добросовестно исполнять свои обязанности, так же, как и первый президент США Джордж Вашингтон.

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