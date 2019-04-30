Зеленский взял себе за образец президента США

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский после официального объявления результатов выборов заявил, что будет добросовестно исполнять свои обязанности, так же, как и первый президент США Джордж Вашингтон.

«В этой дате есть определенный символизм. 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим деятелем, пока еще рано, но если вы не против, я его процитирую: «Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью», – сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Instagram.

«Это я вам, украинцы, всем обещаю, всем, не обращая внимания на ваш выбор. Обещаю трудиться, обещаю вас не подвести», – отметил шоумен.

Ранее Зеленский объявил открытый конкурс в Сети на должность своего советника.

Во вторник ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов. Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.