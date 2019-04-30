Зеленский решил найти советника в интернете

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский объявил открытый конкурс в Сети на должность своего советника.

«Мы начинаем первый конкурс – советник президента Украины. Условия очень простые. Если ты знаешь минимум три языка – украинский, английский обязательны. Если ты имеешь опыт работы в журналистике или в публичной сфере. Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту», – сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Instagram.

Во вторник ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов. Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.