F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Истребитель пятого поколения F-35A исчез с радаров недалеко от японского города Мисава в префектуре Аомори, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 21.27 по местному времени. Самолет пропал в Тихом океане в 135 км к востоку от города Мисава, сообщает NHK News.

В самолете находился один пилот. Силы самообороны Японии проверяют информацию о пропаже самолета, ведутся поиски. К месту возможного падения направлены два патрульных морских судна.

Истребитель относится к авиабазе ВВС Японии «Мисава». На базе размещены 13 истребителей F-35.

В сентябре 2018 года в Южной Каролине F-35B потерпел крушение в восьми километрах от учебной части морской пехоты Пэррис-Айленд. Это было первое крушение этого истребителя и на данный момент единственное.

В начале октября полеты F-35 были прекращены для устранения дефекта топливной трубы в двигателе. Именно из-за этой неисправности произошло крушение F-35 в Южной Каролине.

В Пентагоне признавали, что F-35 «погряз в проблемах», при этом американское военное ведомство уличали в попытках скрыть критические дефекты истребителя.