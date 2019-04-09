Депутат от «Блока Петра Порошенко» напал на члена штаба Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша.

Конфликт произошел после съемок шоу «Игра с огнем», где обсуждали второй тур выборов и предстоящие дебаты, передает РИА «Новости».

После завершения прямого эфира представитель команды Зеленского отправился в гримерку, однако в коридоре его встретил Барна, который не был приглашен на программу, а специально посетил телеканал, услышав в телеэфире заявления Юраша, сообщает канал ZIK

Как видно на видео, опубликованном на YouTube, после ссоры Барна схватил своего оппонента за горло и несколько раз пнул, порвав рубашку. В конфликт вмешалась охрана телеканала, депутата вывели из помещения.

По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.