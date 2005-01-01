НАСА заранее объявило себя главой коалиции по исследованию Луны

Только США могут создать международную коалицию, которая обеспечит «возвращение астронавтов на Луну», заявил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Он заявил, что обсуждал этот вопрос с 20 руководителями национальных космических ведомств на симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

«В этом заключается роль США как лидера и как великой страны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

Брайденстайн напомнил поставленную главой американского государства Дональдом Трампом задачу – «вернуться на Луну, чтобы там остаться». Трамп также велел сотрудничать с коммерческими и международными партнерами в «использовании лунных ресурсов».

Открывающиеся при этом возможности США хотят использовать в дальнейшем для экспедиции на Марс.

«Президент поставил перед нами большие задачи и установил срок - к 2024 году», – сказал директор НАСА.

Напомним, США стремятся к постоянному американскому присутствию на поверхности Луны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД