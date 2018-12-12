США вознамерились обосноваться на Луне

США стремятся к постоянному американскому присутствию на поверхности Луны, заявил глава НАСА Джеймс Брайденстайн.

«Возвращение на Луну» он назвал «одним из главных приоритетов», причем «в этот раз», по его словам, «полет на Луну закончится постоянным присутствием», передает ТАСС.

«Это значит, что мы там останемся», – сказал он, пояснив, что речь идет не о «постоянном присутствии людей», а о роботах.

Люди, по его словам, «будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой».

НАСА рассматривает Луну как «тренировочный полигон», чтобы «научиться жить и работать в другом мире» перед «путешествием на Марс».

Напомним, вице-президент Штатов Майк Пенс заявил, что американские астронавты вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет.