Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел во время практических занятий в подвальном помещении лицея: ученики отрабатывали навыки стрельбы из пневматической винтовки. При перезарядке винтовки одним из учеников произошел выстрел, пуля попала в грудную клетку девочки.

По словам медиков, пуля прошла сквозь легкое практически насквозь, у девушки также диагностировали пневмоторакс. Медики установили дренаж, чтобы удалить воздух из грудной полости, операцию по извлечению пули планируют провести не ранее чем через полгода.

Физическое состояние девушки стабильное, психологическое ее мать назвала подавленным.

В Севериновском лицее и полиции начали служебное расследование. На время расследования учителя отстранили от преподавания предмета. Правоохранители открыли уголовное производство о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине фиксируется резкий рост преступлений с использованием огнестрельного оружия. Ситуация серьезно обострилась после масштабной раздачи автоматов всем желающим в феврале 2022 года.

В начале месяца полиция Тернополя на западе Украины провела спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины в одном из магазинов.

В октябре доставленный в киевский военкомат мобилизованный открыл стрельбу, ранив нескольких полицейских и военных.

В сентябре в украинской столице расстреляли руководителя клиники репродуктологии.

Еще в 2015 году британская газета Daily Mail сообщила, что батальон «Азов*» (организация признана террористической и запрещена в России) открыл под Киевом военный учебный лагерь для детей «Азовец».