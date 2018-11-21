США обещают победить Россию в «лунной гонке»

США вернут себе лидерство в космической гонке, в частности, американские астронавты вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Штатов Майкл Пенс.

«США были первой страной, достигшей Луны в ХХ веке, и мы будем первой страной, отправившей астронавтов на Луну в ХХI веке. Я здесь нахожусь по поручению президента США и хочу заявить сотрудникам Центра космических полетов имени Маршалла и всем американцам о том, что политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет», – передает ТАСС заявление Пенса.

Как сказал вице-президент, США обладают технологиями, позволяющими вернуться на Луну и вернуться на лидирующие позиции в освоении космоса. Он отметил, что, как и в 60-х годах, Штаты участвуют в космической гонке, и обратил внимание на стремление вырваться в лидеры в области лунных исследований Китая, который посадил в прошлом году исследовательский аппарат на обратной стороне Луны.

Кроме этого, Пенс отметил, что Россия «продолжает выставлять счета в 80 млн долларов за каждого астронавта, которого доставляют на МКС».

«Но дело не только в конкуренции с нашими соперниками, - заявил он. - Нашим самым главным противником является благодушие. Почти 62 года назад Советский Союз запустил первый спутник и захватил лидерство в космической гонке, но вид спутника, пролетающего в октябрьском небе, заставил американцев взяться за дело».

США не желают «смиряться с будущим в космосе, которое начертано врагами свободы», и намерены добиться поставленной цели - возвращения американских астронавтов на Луну, заявил вице-президент.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в мире началось новое космическое соревнование, в том числе в области освоения дальнего космоса.

В прошлом году Россия анонсировала новую космическую программу, посвященную освоению Луны. Сообщалось, что российская станция будет построена на поверхности планеты.

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