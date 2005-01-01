Рогозин заявил о старте космической гонки

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в мире началось новое космическое соревнование, в том числе в области освоения дальнего космоса.

«Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе», – заявил Рогозин на встрече с депутатами «Единой России», передает РИА «Новости».

По его словам, он обсудил с главой РАН Александром Сергеевым полезные нагрузки, которые России нужно будет создать для освоения Луны.

Глава госкорпорации пригласил депутатов на один из следующих пусков с Байконура. Спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов ответил, что депутаты воспользуются приглашением.

Отмечается, что на данный момент международные партнеры ведут переговоры о проекте будущей окололунной посещаемой станции под названием Gateway.

При прошлом главе Роскосмоса Игоре Комарове с НАСА было достигнуто соглашение о совместной разработке окололунной станции. Новый гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить участвовать в создании станции в роли «пристяжных».