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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...

В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...

Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            «Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

            Экипаж готов к длительному эксперименту   19 марта 2019, 14:10
            Фото: Максим Блинов/РИА Новости
            Текст: Константин Меринов

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            19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете».

            Несмотря на похолодание в отношениях России и США, Роскосмос и НАСА продолжают сотрудничать в космической сфере. Одна из точек соприкосновения – проект SIRIUS, или Scientific International Research In Unique Terrestrial Station. Если на русском, то Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе.

            SIRIUS – это серия экспериментов, которая реализуется для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на будущую окололунную станцию. В НЭК будут моделироваться максимально приближенные к космическим условия жизни и деятельности экипажа.

            «Эксперименты с долговременной изоляцией точно воспроизводят инфраструктуру пребывания экипажа в модулях космической станции и позволяют ученым получать значимую информацию о состоянии здоровья, поведении, деятельности и коммуникации малых групп», – отмечает Марк Белаковский, главный менеджер проекта SIRIUS, заведующий отделом ИМБП.

            Изоляция настоящая, выход на Луну – виртуальный

            Наземный экспериментальный комплекс состоит из пяти модулей (их еще называют экспериментальными установками – ЭУ) объемом от 50 до 1200 кубометров. Самый маленький (ЭУ-50) имитирует посадочный космический корабль, в нем до трех месяцев могут пребывать четыре члена экипажа. Самый же большой – имитатор поверхности планеты.

            У каждого из шести членов экипажа будет своя каюта с кроватью и рабочим местом, оснащенным ноутбуком. Есть в «космическом корабле» столовая и кают-компания с телевизором, настольными играми и фильмами. В модуле ЭУ-250 размещается холодильная камера, хранилище со стеллажами, а также помещение экспериментальной оранжереи и тренажерный зал. Там для физических занятий предусмотрены велотренажер и беговая дорожка – точно такую же используют на МКС. Есть и отсек для проведения медицинских и психологических экспериментов.

            19 марта шестеро добровольцев войдут в Наземный экспериментальный комплекс, и его двери закроются на целых четыре месяца. За это время «совершится полет на Луну, миссия которого – выбор места для будущего строительства лунной базы». Согласно сценарию, экипаж отправится на орбиту Луны, где состыкуется с орбитальной станцией. Затем «космонавты» будут вести наблюдения и выполнят несколько стыковок с транспортными кораблями. Следом экипаж ждет прилунение, несколько выходов на лунную поверхность, возвращение на орбитальный корабль и облет Луны.

            «В процессе посадки на Луну планируем использовать спасательный скафандр «Сокол», дополненный шлемом с виртуальной реальностью, – делится ожиданиями командир экипажа SIRIUS Евгений Тарелкин. – Будем управлять ровером, выходить на поверхность, переносить камни». А на завершающем этапе «покорители Луны» должны будут вернуться на Землю, при этом их поджидают и чрезвычайные ситуации. Например, пятидневное отсутствие связи с Центром управления полетом.

            Гендерный подход к «полету на Луну»

            Состав экипажа SIRIUS – интернациональный: шесть членов команды, включая трех женщин и трех мужчин. Помимо командира в «космос» отправятся бортинженер, врач и три исследователя.

            В ходе четырехмесячной изоляции будет проведено порядка 80 экспериментов в самых различных областях. Одной из фундаментальных задач является исследование влияния гендерного фактора на взаимоотношения и взаимодействия в экипаже. «Специалисты будут оценивать, насколько это отразится на поведении каждого члена команды, как изменится состояние и самочувствие людей», – подчеркивает Марк Белаковский.

            «Нужно понять, из кого должен состоять экипаж в дальних космических полетах, поэтому мы принимаем участие в российском эксперименте SIRIUS, – заявила в кулуарах XVII московской конференции по космической биологии и медицине Дженнифер Фогарти, научный руководитель медико-биологической программы НАСА. – Имеющиеся сейчас данные говорят о том, что это должен быть международный экипаж, состоящий как из мужчин, так и из женщин. Конечно, летать в монокультурном и моногендерном экипаже проще. Однако то, что это проще, не означает, что это правильнее».

            «Любой полет в космос должен быть просчитан до мелочей: ошибка может стоить слишком дорого. Для этого и нужны наземные эксперименты, – говорит один из руководителей проекта SIRIUS, заведующий лабораторией социальной психологии ИМБП РАН Владимир Гущин. – С их помощью ученые выясняют, какими должны быть пространство и экипаж, что будет происходить с людьми на борту, что будет для них важным. И один из ключевых вопросов здесь – гендерный».

            Однако в космосе гендерный признак не столь важен, там больше имеет значение профессионализм. Таково мнение командира экипажа Евгения Тарелкина. «Если женщина справляется с теми задачами, которые на нее возложены, то возникает положительное восприятие. И даже приятно, когда есть девушка в экипаже. Но именно специально отбирать женщин я бы не стал», – считает он.

            А вот глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что командиром экипажа лунной миссии может стать женщина. Его коллега, руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн заглянул еще дальше: «Первым человеком на Марсе, вероятно, будет женщина».

            SIRIUS – это международный проект, который осуществляется российским Институтом медико-биологических проблем РАН совместно с подразделением НАСА Human Research Program (HRP – программа исследования человека). Соруководителями проекта выступают директор ИМБП, академик РАН Олег Орлов и директор HRP НАСА Вильям Палоски. Помимо этого, в исследованиях участвуют специалисты из Германии, Франции, Италии, Белоруссии, Канады и Чехии.

            «Какие бы отношения ни были между странами, космонавты и астронавты всегда в хороших отношениях, – утверждает Евгений Тарелкин. – Когда видишь Землю с орбиты, понимаешь, насколько мелочны межнациональные и расовые предрассудки».

            Проведение изоляционного эксперимента – хороший пример для российско-американского сотрудничества, считает посол США в Москве Джон Хантсман. «Ваша совместная миссия послужит важным примером для сотрудничества в других областях, в которых россияне и американцы могут работать сообща», – такое мнение глава американского посольства высказал во время встречи с экипажем SIRIUS.

            Впереди Тарелкина и его экипаж ждет четырехмесячная изоляция от окружающего мира. В дальнейшем запланированы восьмимесячный и годовой изоляционные эксперименты.


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