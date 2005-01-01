«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете».

Несмотря на похолодание в отношениях России и США, Роскосмос и НАСА продолжают сотрудничать в космической сфере. Одна из точек соприкосновения – проект SIRIUS, или Scientific International Research In Unique Terrestrial Station. Если на русском, то Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе.

SIRIUS – это серия экспериментов, которая реализуется для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на будущую окололунную станцию. В НЭК будут моделироваться максимально приближенные к космическим условия жизни и деятельности экипажа.

«Эксперименты с долговременной изоляцией точно воспроизводят инфраструктуру пребывания экипажа в модулях космической станции и позволяют ученым получать значимую информацию о состоянии здоровья, поведении, деятельности и коммуникации малых групп», – отмечает Марк Белаковский, главный менеджер проекта SIRIUS, заведующий отделом ИМБП.

Изоляция настоящая, выход на Луну – виртуальный

Наземный экспериментальный комплекс состоит из пяти модулей (их еще называют экспериментальными установками – ЭУ) объемом от 50 до 1200 кубометров. Самый маленький (ЭУ-50) имитирует посадочный космический корабль, в нем до трех месяцев могут пребывать четыре члена экипажа. Самый же большой – имитатор поверхности планеты.

У каждого из шести членов экипажа будет своя каюта с кроватью и рабочим местом, оснащенным ноутбуком. Есть в «космическом корабле» столовая и кают-компания с телевизором, настольными играми и фильмами. В модуле ЭУ-250 размещается холодильная камера, хранилище со стеллажами, а также помещение экспериментальной оранжереи и тренажерный зал. Там для физических занятий предусмотрены велотренажер и беговая дорожка – точно такую же используют на МКС. Есть и отсек для проведения медицинских и психологических экспериментов.

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19 марта шестеро добровольцев войдут в Наземный экспериментальный комплекс, и его двери закроются на целых четыре месяца. За это время «совершится полет на Луну, миссия которого – выбор места для будущего строительства лунной базы». Согласно сценарию, экипаж отправится на орбиту Луны, где состыкуется с орбитальной станцией. Затем «космонавты» будут вести наблюдения и выполнят несколько стыковок с транспортными кораблями. Следом экипаж ждет прилунение, несколько выходов на лунную поверхность, возвращение на орбитальный корабль и облет Луны.

«В процессе посадки на Луну планируем использовать спасательный скафандр «Сокол», дополненный шлемом с виртуальной реальностью, – делится ожиданиями командир экипажа SIRIUS Евгений Тарелкин. – Будем управлять ровером, выходить на поверхность, переносить камни». А на завершающем этапе «покорители Луны» должны будут вернуться на Землю, при этом их поджидают и чрезвычайные ситуации. Например, пятидневное отсутствие связи с Центром управления полетом.

Гендерный подход к «полету на Луну»

Состав экипажа SIRIUS – интернациональный: шесть членов команды, включая трех женщин и трех мужчин. Помимо командира в «космос» отправятся бортинженер, врач и три исследователя.

В ходе четырехмесячной изоляции будет проведено порядка 80 экспериментов в самых различных областях. Одной из фундаментальных задач является исследование влияния гендерного фактора на взаимоотношения и взаимодействия в экипаже. «Специалисты будут оценивать, насколько это отразится на поведении каждого члена команды, как изменится состояние и самочувствие людей», – подчеркивает Марк Белаковский.

«Нужно понять, из кого должен состоять экипаж в дальних космических полетах, поэтому мы принимаем участие в российском эксперименте SIRIUS, – заявила в кулуарах XVII московской конференции по космической биологии и медицине Дженнифер Фогарти, научный руководитель медико-биологической программы НАСА. – Имеющиеся сейчас данные говорят о том, что это должен быть международный экипаж, состоящий как из мужчин, так и из женщин. Конечно, летать в монокультурном и моногендерном экипаже проще. Однако то, что это проще, не означает, что это правильнее».

«Любой полет в космос должен быть просчитан до мелочей: ошибка может стоить слишком дорого. Для этого и нужны наземные эксперименты, – говорит один из руководителей проекта SIRIUS, заведующий лабораторией социальной психологии ИМБП РАН Владимир Гущин. – С их помощью ученые выясняют, какими должны быть пространство и экипаж, что будет происходить с людьми на борту, что будет для них важным. И один из ключевых вопросов здесь – гендерный».

Однако в космосе гендерный признак не столь важен, там больше имеет значение профессионализм. Таково мнение командира экипажа Евгения Тарелкина. «Если женщина справляется с теми задачами, которые на нее возложены, то возникает положительное восприятие. И даже приятно, когда есть девушка в экипаже. Но именно специально отбирать женщин я бы не стал», – считает он.

А вот глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что командиром экипажа лунной миссии может стать женщина. Его коллега, руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн заглянул еще дальше: «Первым человеком на Марсе, вероятно, будет женщина».

SIRIUS – это международный проект, который осуществляется российским Институтом медико-биологических проблем РАН совместно с подразделением НАСА Human Research Program (HRP – программа исследования человека). Соруководителями проекта выступают директор ИМБП, академик РАН Олег Орлов и директор HRP НАСА Вильям Палоски. Помимо этого, в исследованиях участвуют специалисты из Германии, Франции, Италии, Белоруссии, Канады и Чехии.

«Какие бы отношения ни были между странами, космонавты и астронавты всегда в хороших отношениях, – утверждает Евгений Тарелкин. – Когда видишь Землю с орбиты, понимаешь, насколько мелочны межнациональные и расовые предрассудки».

Проведение изоляционного эксперимента – хороший пример для российско-американского сотрудничества, считает посол США в Москве Джон Хантсман. «Ваша совместная миссия послужит важным примером для сотрудничества в других областях, в которых россияне и американцы могут работать сообща», – такое мнение глава американского посольства высказал во время встречи с экипажем SIRIUS.

Впереди Тарелкина и его экипаж ждет четырехмесячная изоляция от окружающего мира. В дальнейшем запланированы восьмимесячный и годовой изоляционные эксперименты.