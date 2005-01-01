Кононенко предложил Рогозину запустить жену в космос

«Упреки в адрес Роскосмоса прекратятся, когда Рогозин покажет реальное достижение», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко, комментируя инициативу жены Дмитрия Рогозина создать фан-клуб Роскосмоса для отражения информационных атак.

«Упреки в адрес Роскосмоса прекратятся, когда он (Рогозин) покажет какое-нибудь реальное достижение вместо того, чтобы кормить нас обещаниями полетов на Луну и разговорами о роботе, который полетит на МКС», – считает Кононенко.

По мнению журналиста, космическая отрасль пришла в упадок за то время, пока ведомством руководил Дмитрий Рогозин.

«Россия утратила свое лидирующее место в мировом распределении труда по части космоса, мы больше никому не нужны. Все. И произошло это, к сожалению, за то время, пока отраслью руководил Дмитрий Олегович Рогозин, находясь на посту вице-премьера и главы Роскосмоса», – подчеркнул Кононенко.

Можно сказать, что космонавтика у нас есть, только кроме нас она никому теперь не нужна, заметил журналист.

В качестве доказательства работоспособности Роскосмоса Кононеко предложил Рогозину запустить в безвоздушное пространство свою жену.

«Рогозину нужно отправить космос свою жену, и тогда сразу будет понятно: все работает!» – предложил журналист.

Напомним, супруга гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна заявила, что создаст фан-клуб госкорпорации, который отразит информационные атаки на Роскосмос.