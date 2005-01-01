Супруга Рогозина решила создать фан-клуб Роскосмоса

Супруга гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна заявила, что создаст фан-клуб госкорпорации, который отразит информационные атаки на Роскосмос.

«Всем привет из космоса! Вернее, из Роскосмоса! В условиях постоянных инфоатак на Роскосмос объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса», – написала Рогозина в соцсетях, передает РИА «Новости».

Через какое-то время Рогозина удалила публикацию, но пояснила, что это было технической ошибкой. В новом сообщении она подтвердила, что фан-клуб корпорации создается.

«По технической ошибке улетел предыдущий пост. Подтверждаю. Поддержим Роскосмос! Создадим свой фан-клуб! Давайте все вместе – к звездам!» – написала она в новом посте.

Ранее представитель Роскосмоса Владимир Устименко в интервью агентству заявлял, что корпорация подверглась информационной атаке. По его словам, атака была направлена на то, чтобы помешать России вернуть лидерство в космической сфере и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Это мнение разделил Дмитрий Рогозин. Он заявил, что атака заказана конкурентами госкорпорации.