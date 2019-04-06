Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).

По словам общественников, это связано с низким уровнем жизни. Чаще всего подростковая преступность дает о себе знать в неблагополучных регионах, где подростки расценивают криминальные структуры как единственный способ продвинуться по социальной лестнице, передает «URA.RU».

«Острее всего ситуация стоит в неблагополучных регионах – там идет максимально активное рекрутирование молодежи в деструктивные организации. Молодежь сбивается в объединения, которые по количеству участников вполне могут сравниться с небольшим населенным пунктом. Это очень опасно, ведь основной контингент таких группировок – молодые ребята, которые готовы рисковать, идти даже на преступления», – заявила глава НРК Ирина Волынец.

По ее мнению, главной причиной оживления молодежных организованных преступных групп (ОПГ) является «хроническое безденежье», поскольку в регионах чаще всего не хватает денег даже на самое необходимое.

«А молодежи хочется всего и сразу. Когда нет ни денег, ни перспектив молодыми людям нечего терять: они хотят жить не хуже того мальчика, за которым папа приезжает в школу на «Бентли», – сказала Волынец.

По словам главы общественной организации «Родительское собрание» Константина Долинина, дальше ситуация будет все больше усугубляться, география группировок расширяется и уже коснулась Перми, Томска, Ульяновска, Владивостока.

Жители в соцсетях массово жалуются на подростковую преступность, сообщают, что толпы подростков сидят в популярных заведениях общепита и торговых центрах и вымогают деньги у школьников.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Экс-сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности рассказал, что молодежные ОПГ существуют в каждой школе, и большинство вступает в них из-за давления.

«Если не вступишь – станешь «дойной коровой», будешь все время платить деньги. Не будешь платить – начнут избивать. Такое происходит повсеместно», – рассказал собеседник.

Случаи подростковой жестокости в последнее время участились. Доля тяжких преступлений, совершенных детьми, растет.

В конце марта несовершеннолетняя школьница была госпитализирована в Москве с ножевым ранением, которое получила в школе от другой ученицы. Также в марте подростки в столице избили шестиклассника и двух его подруг, им пришлось обращаться в больницу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.