Московские школьницы устроили поножовщину

Ученица девятого класса московской школы госпитализирована после того, как одноклассница ударила ее ножом в живот, сообщил информированный источник.

«В больницу с ранением поступила ученица школы на востоке Москвы. Она заявила, что днем в понедельник ее ударила ножом в живот одноклассница», – сказал источник «Интерфакс».

Как сообщает Telegram-канал Baza, конфликт произошел в школе №1598 между двумя бывшими подругами. Одна из девушек позвала другую в туалет на разговор. «Там она попросила одноклассницу показать пресс, вроде как полюбоваться и посмотреть, к чему стремиться. Но, когда девочка задрала кофту, вторая … выхватила из кармана нож и полоснула ее по коже», – сообщает канал.

При этом раненая школьница не стала жаловаться учителям, а сама сделала перевязку скотчем и целый день молчала. Родителям о случившемся девушка рассказала только вечером, когда боль от ранения стала особенно сильной.