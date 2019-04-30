ЕК призвала Европу предотвратить зависимость от единого поставщика газа

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза не допускать зависимости от одного поставщика газа, об этом говорится в рекомендациях ЕК.

«Мы должны диверсифицировать наши поставки газа для обеспечения того, чтобы государства-члены не зависели от одного поставщика, продолжать наши усилия по диверсификации поставок энергии и соединению между собой национальных энергетических сетей, а также способствовать переходу к устойчивым источникам энергии и энергоэффективности», – отмечается в документе, передает РИА «Новости».

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает возведение двух ветвей газопровода, суммарная мощность должна составить 55 млрд кубометров газа в год, его планируется достроить в 2019 году.

Разрешение на строительство дано в России, Финляндии, Швеции и Германии. Дания остается единственным из пяти государств, которое пока не выдало разрешение на строительство газопровода в Балтийском море.

Сейчас уложено более 1 тыс. 125 км в Балтийском море.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД