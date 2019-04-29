Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ, сообщил портал TMZ.

Остановка сердца произошла, когда Кинг был дома. На протяжении последних месяцев у 85-летнего ведущего наблюдались проблемы с дыханием, а в четверг он должен был отправиться в больницу на обследование, сообщил сайт телеканала «Рен-ТВ»

Телеведущего смогли доставить больницу, где врачи провели экстренную операцию, после чего его перевели в отделение интенсивной терапии.

По данным портала, проблемы с сердцем у Кинга наблюдаются на протяжении 30 лет – за это время он пережил два сердечных приступа.

Напомним, в мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Впоследствии главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказывала: «однажды мы ужинали с Ларри Кингом, и он стал ведущим ежедневного шоу на нашем канале».