Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о встречах с известными людьми, некоторые из которых стали работать в RT.

«В моей жизни было несколько историй из рубрики «мог ли я босоногим мальчишкой». Однажды меня обнял Солженицын и сказал, что любит смотреть мои репортажи в «Вестях». Однажды я гуляла по английскому лесу с Ассанжем и он рассказывал, как соцсети и поисковики сливают все спецслужбам, хотя в то время в это никто не верил. Однажды мы ужинали с Ларри Кингом, и он стал ведущим ежедневного шоу на нашем канале», – написала Симоньян в своем авторском канале в Telegram.

Кроме того, она рассказала о встречах с культовыми режиссерами Эмиром Кусторицей и Оливером Стоуном:

«Однажды мне позвонил Кустурица, сказал, что мы лучший канал на планете, и специально для нашего десятилетия исполнил российский гимн. Однажды за ужином с Оливером Стоуном я поняла, что он знает о русской истории больше, чем большинство моих знакомых. И вот теперь Роджер Уотерс смотрит и любит наш канал. Как говорит моя пятилетняя дочь, «Спасибо, Господи, за все, что ты делаешь для нас», – заявила медиаменеджер.

В минувший понедельник музыкант Роджер Уотерс выступил против демонизации Москвы и заявил, что считает организацию «Белые каски» фейковой. По его мнению, Россия не причастна к ситуации на Украине, а до гражданской войны страну довели США. После этого заявления основатель Pink Floyd попал в базу «Миротворца».