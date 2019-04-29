В Москве состоялась премьера скандального фильма «Братство»

Премьера фильма «Братство» Павла Лунгина, вокруг которой разгорелся скандал еще до выхода картины, состоялась в понедельник в московском кинотеатре «Октябрь»; киноленту представил режиссер.

На премьеру пришли актрисы Ирина Горбачева, Ингеборга Дапкунайте, режиссеры Александр Миндадзе, Карен Шахназаров, Дмитрий Барщевский. Также в зале присутствовали продюсеры Александр Роднянский, Ренат Давлетьяров, актер Леонид Ярмольник, музыкант Андрей Макаревич, передает РИА «Новости».

«Империя нанесла нам ответный удар и перекрыла все улицы (ряд улиц в центре Москвы перекрыли в понедельник из-за репетиции Парада Победы), люди все еще едут», – пошутил перед премьерой режиссер.

Он представил команду фильма, которая заняла всю сцену. После этого один из артистов исполнил песню, звучащую в картине.

«Теперь давайте смотреть фильм, о котором столько спорили», – сказал Лунгин.

Действие картины происходит в 1988 году во время войны в Афганистане. Главный герой – молодой лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек. От него зависит безопасный проход дивизии через перевал. Чтобы дивизия вернулась с наименьшими потерями, ему придется остаться в заложниках у жестокого бандита.

Фильм основан на воспоминаниях старших офицеров Службы внешней разведки. В картине снялись Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков.

Еще до выхода картины она вызвала множество споров – сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов требовал запретить выход «Братства» в кинопрокат 9 мая. По словам сенатора, подвиг российских военных «растворился в показанных воинских преступлениях».

В итоге было решено перенести выход фильма в прокат с 10 мая.

Лунгин также сообщил, что его фильм о войне в Афганистане был снят с показа на Московском международном кинофестивале, так как директор ММКФ Никита Михалков якобы «испугался проблем».