Лунгин рассказал, как Михалков из-за него испугался

Режиссер Павел Лунгин рассказал, что его фильм о войне в Афганистане был снят с показа, так как президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков «испугался проблем».

Лунгин отметил, что не думал о показе фильма на кинофестивале в Москве, но ему позвонили организаторы, которые «видели фильм, сказали, что им фильм очень нравится, и предложили поставить его на закрытие», на что он ответил согласием, сообщает «Говорит Москва».

«Потом разразился скандал, и мне организаторы фестиваля позвонили и сказали, что Михалков испугался, что он не хочет проблем. Более того, я позвонил ему, когда еще не был уверен, мы поговорили. Он сказал, что не видел фильма и даже не подозревает о нем, после чего фильм был исключен из списка Московского фестиваля», – добавил Лунгин.

Режиссер фильма «Братство» прокомментировал и слова Михалкова о том, что картина – «довольно среднее, сотканное из клише произведение».

«Что касается того, что фильм очень средний и состоит из клише, конечно, ему далеко до блестящих военных фильмов Никиты Михалкова, таких как «Цитадель», построенных на новых приемах и образах. У меня фильм небольшого бюджета, скромный. Но я не понимаю: если там клише на клише, то почему он вызвал такую ярость и почему так хотели его запретить? Я надеюсь, зритель сумеет оценить, интересный это фильм или нет», – сказал Павел Лунгин.

Также уточняется, что «Братство» Лунгина на закрытии ММКФ заменят на документальный фильм о Горбачеве.

Ранее Никита Михалков заявил, что не считает работу Лунгина художественным произведением.