Лидер испанской оппозиции признал поражение на выборах

Глава испанской Народной партии (НП) Пабло Касадо поздравил премьер-министра королевства Педро Санчеса с победой его партии социалистов (ИСРП) на досрочных всеобщих выборах.

В воскресенье в Испании состоялись выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент), по итогам которых победила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) Санчеса, получившая 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Народной партии (НП) Касадо достается 66 мест. Центристская партия «Граждане» получает 57 кресел, левая коалиция «Объединившись, мы можем» – 42, крайне правая «Вокс» – 24, передает ТАСС.

Касадо признал, что не удовлетворен результатами выборов. «Результат плохой, Народной партии нравится побеждать», – отметил лидер консерваторов. Он также поздравил Педро Санчеса с победой, добавив, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) «является великой партией, важной для истории Испании».

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе теледебатов перед досрочными выборами в парламент отказался обсуждать помилование каталонских политиков.