Парижан предупредили о загрязнении свинцом воздуха близ Нотр-Дама

Префектура полиции Парижа предупредила о загрязнении свинцом территории рядом с собором Парижской Богоматери, пострадавшим от пожара, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

«Зафиксированные значения демонстрируют присутствие свинца в некоторых зонах (…) в частности, в помещениях, которые могли остаться открытыми в момент пожара, и где оседала пыль», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Парижанам, которые живут недалеко от собора, рекомендуется проводить уборку с использованием влажных салфеток, чтобы очистить жилье от «запыления» свинцом.

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Ни одного случая отравления этим металлом пока не зафиксировано. Вход в районы, где были зафиксированы осадки свинца, «уже воспрещен для общественного посещения».

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе.

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