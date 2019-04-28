Задержаны двое главных подозреваемых по делу о терактах на Шри-Ланке

Главные подозреваемые, разыскиваемые в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны, сообщают СМИ.

Полиция Шри-Ланки задержала двух человек, передает ТАСС со ссылкой на News1st.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов – взрывы прогремели в фешенебельных отелях и в католических храмах столицы страны – Коломбо. Погибли 250 человек. В последующие дни произошли еще несколько взрывов.

Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство*».