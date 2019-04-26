Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

В восточной части Шри-Ланки произошло три новых взрыва, сообщают местные СМИ.

Взрывы произошли в городе Калмунай, сообщило издание News1st со ссылкой на представителей армии, передает РИА «Новости».

21 апреля, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы, а в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов. Полиция задержала свыше 60 подозреваемых.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.