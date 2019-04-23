Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта на Шри-Ланке

Возможный исполнитель одного из террористических актов на Шри-Ланке попал на видео, сообщают СМИ.

Ролик опубликован телеканалом Sky News, передает РИА «Новости».

На записи запечатлен мужчина с темными волосами и с большим рюкзаком, он прошел с ним в сторону церкви. Ролик закончился сразу после того, как неизвестный зашел в здание.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Sri Lanka moments before an explosion.



More on this footage here: https://t.co/1bAcNa0LbH pic.twitter.com/aZgzgooqxI — Sky News (@SkyNews) 23 апреля 2019 г.

В минувшее воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Один из взрывов произвел террорист-смертник.

Большинство среди погибших – местные жители, но среди них есть и иностранцы. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.

По последним данным, в результате терактов количество погибших выросло до 321 человека, власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии.