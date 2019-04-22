После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей туристической отрасли государства.

Глава Бюро развития туризма Шри-Ланки Кишу Гомес подчеркнул, что «точное количество покидающих остров иностранцев не известно, но счет, вероятно, идет на тысячи», передает ТАСС.

В связи с оттоком туристов члены кабинета министров Шри-Ланки провели встречу с представителями гостиничного бизнеса. В рамках встречи рассматривались вопросы, связанные с усилением безопасности в туристических районах островного государства.

Председатель Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами заявил, что «сфере туризма будет нанесен серьезный урон, хотя его последствия еще только предстоит оценить».

В связи с ситуацией сейчас для посещения закрыты храм Зуба Будды в городе Канди и другие основные достопримечательности страны. Отмечается, что в стране доходы от туризма составляют 5% ВВП.

Российские туристические компании в свою очередь рассказали, что из-за серии терактов на Шри-Ланке две заявки на туристическое обслуживание от россиян были аннулированы. При этом в одном случае туроператор полностью вернет деньги клиентам, а во втором случае будут удержаны фактически понесенные расходы, пишет РИА «Новости».

Ранее российское посольство на Шри-Ланке рекомендовало россиянам воздержаться от посещения столицы государства, где прогремела целая серия взрывов.

Напомним, в воскресенье на Шри-Ланке первые шесть взрывов прогремели в трех храмах и трех отелях. Позже на западе острова произошел седьмой взрыв, а в жилом комплексе пригорода Коломбо – восьмой. 22 апреля во время работ по обезвреживанию бомбы прогремел еще один взрыв.

В результате первых восьми взрывов погибли 290 человек, около 500 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших есть также жители иностранных государств.