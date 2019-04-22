В столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв

В столице Шри-Ланки Коломбо в ходе работ по обезвреживанию бомбы прогремел взрыв. Накануне в островном государстве произошла серия терактов, в результате которых погибли более 200 человек.

Взрыв произошел недалеко от церкви, в которой в воскресенье произошел теракт. По предварительной информации, взорвался грузовой автомобиль, в котором саперы пытались обезвредить бомбу, сообщает РИА «Новости».

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена намерен ввести с 23 апреля режим ЧП на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения страны Раджитха Сенаратне считает, что за серией терактов стоит местная группировка National Thowfeek Jamaath. Также власти подозревают, что у террористов были связи за границей.

Напомним, в Пасхальное воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Известно, что один из взрывов произвел террорист-смертник. Жертвами восьми взрывов стали 290 человек, пострадали около 500 человек.

Минобороны страны заявило об установлении организаторов терактов. Ранее сообщалось, что полиция задержала семь человек в связи с терактами.