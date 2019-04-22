Число жертв взрывов на Шри-Ланке приблизилось к 300

Жертвами восьми взрывов на Шри-Ланке стали 290 человек, сообщили в полиции.

Пострадали около 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на Hindustan Times.

Напомним, в Пасхальное воскресенье на Шри-Ланке в результате терактов произошла серия взрывов, три из которых прогремели в церквях.